Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 11:38

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью телеканалу CBS, что он не отдавал приказа убить саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Конечно же, нет", - сказал принц в ответ на соответствующий вопрос.

Принц назвал убийство журналиста гнусным преступлением и отметил, что он "берет на себя ответственность (за убийство - ИФ) как лидер Саудовской Аравии".

"Когда совершается преступление против саудовского гражданина чиновниками, работавшими на власти Саудовской Аравии, как лидер я должен брать на себя ответственность. Это была ошибка. И я должен предпринять все меры, чтобы подобного не случилось в будущем", - отметил бен Салман.

Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 гражданам страны, в том числе бывшему заместителю главы саудовской разведки Ахмеду Асири.

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