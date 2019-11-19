Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 12:32

Берлин. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - В настоящее время настал удобный момент для решающих шагов в урегулировании украинского кризиса, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Сейчас у нас за долгое время появилась наилучшая возможность сделать решающие шаги в разрешении кризиса. Поэтому вместе с президентом Зеленским и его правительством мы будем выяснять, какие препятствия должны быть устранены на этом пути, и на какой прогресс можем рассчитывать", - заявил Маас во вторник перед вылетом на Украину.

По его словам, вокруг урегулирования конфликта в Донбассе "снова началось движение", в том числе, благодаря действиям президента Владимира Зеленского. "Разведение сторон в Петровском, Золотом и Станице Луганской принесло облегчение тысячам людей, но поскольку перемирие ежедневно нарушается сотни раз, ситуация на линии соприкосновения (в Донбассе) для населения невыносимой", - указал министр.

По его словам, отвод вооружений, решение о котором было достигнуто в ходе дипломатической работы, должен состояться как можно скорее. "В этом мы вместе с Францией будем дальше помогать, как можем", - заверил Маас.

Накануне официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что поездка Мааса на Украину призвана помочь подготовке саммита в "нормандском формате", который, как ожидается, пройдет в Париже 9 декабря.

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