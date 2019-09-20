Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 3:43

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Обращение информатора из числа американских разведчиков, связанное с беседой президента США Дональда Трампа с иностранным лидером, касается Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на два источника, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что пока не ясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с украинском коллегой.

Как сообщалось, генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон определил, что обращение сотрудника содержало достоверную информацию и заслуживает того, чтобы с ним в соответствии с процедурами были ознакомлены комитеты Конгресса по надзору, что и было сделано им без изложения подробностей.

В свою очередь, Национальная разведка США утверждала, что никакой необходимости уведомлять Конгресс не было, обращение осведомителя не касалось срочных проблем, решение которых было "в пределах ответственности и полномочий" офиса и.о. директора ведомства Джозефа Магуайра.

Вместе с тем, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф потребовал предоставить копию обращения, предупредив, что готов вызвать в суд старших сотрудников американской разведки. Он отметил, что Магуайр согласился дать показания в Конгрессе на следующей неделе.

Администрация Трампа отказалась комментировать сообщение Washington Post, сам президент назвал его "фейком".

1гк гс

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