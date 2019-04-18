Париж. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове в четверг предложил на время ремонта после пожара установить на площади перед ним еще один временный, куда смогли бы приходить верующие и туристы.
"Мы не должны говорить, что собор закрыт на пять лет и все (...). Не можем ли мы построить временный собор перед (Нотр-Дамом)?" - сказал он в интервью телеканалу CNews.
Он пояснил, что хочет, чтобы временный собор занимал небольшое место, а не всю площадь перед Нотр-Дамом. Новый собор должен стать "местом символическим, привлекательным" для туристов и верующих, пояснил П.Шове.
Мэр Парижа Анн Идальго, по словам П.Шове, поддержала его идею о строительстве деревянного собора.
Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен восстановить собор всего за пять лет. Сам П.Шове заявлял, что собор может закрыть двери для посетителей на шесть лет.
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