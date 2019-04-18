Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 11:33

Париж. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове в четверг предложил на время ремонта после пожара установить на площади перед ним еще один временный, куда смогли бы приходить верующие и туристы.

"Мы не должны говорить, что собор закрыт на пять лет и все (...). Не можем ли мы построить временный собор перед (Нотр-Дамом)?" - сказал он в интервью телеканалу CNews.

Он пояснил, что хочет, чтобы временный собор занимал небольшое место, а не всю площадь перед Нотр-Дамом. Новый собор должен стать "местом символическим, привлекательным" для туристов и верующих, пояснил П.Шове.

Мэр Парижа Анн Идальго, по словам П.Шове, поддержала его идею о строительстве деревянного собора.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен восстановить собор всего за пять лет. Сам П.Шове заявлял, что собор может закрыть двери для посетителей на шесть лет.

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