Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 4:22

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Настрой президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на развитие двустороннего взаимодействия диссонирует со словами некоторых официальных лиц Вашингтона, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

"Разговор двух президентов был конструктивным, об этом сообщали пресс-службы Кремля и Белого дома. И, конечно же, разговор наших президентов, их нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия диссонирует во многом с теми публикациями и теми заявлениями, которые делают некоторые официальные лица здесь и, конечно же, неправительственные организации", - сказал он.

Видеозапись со словами Антонова опубликована на Фейсбуке российского посольства в США.

"Мы верим в то, что настанет время, ситуация изменится, и российско-американские отношения выправятся, и опять две великие державы будут бороться с нынешними вызовами безопасности", - подчеркнул Антонов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что 7 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого лидеры двух стран "обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом".

"Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", - отмечалось в сообщении.

1йф тг

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