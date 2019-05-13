Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 18:08

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Атака возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) на столицу страны Триполи представляет угрозу международному миру, говорится в сообщении Совета Европейского союза.

"Наступление Ливийской национальной армии на Триполи и дальнейшая эскалация внутри и вокруг столицы представляет собой угрозу международному миру и стабильности, и создает дальнейшие угрозы для стабильности в Ливии", - отмечается в сообщении, распространенном в понедельник Советом ЕС.

Кроме того, отмечается в сообщении, наступление ЛНА "увеличивает риск террористической угрозы по всей стране".

ЕС подтвердил приверженность "суверенитету, независимости, территориальной целостности, национальному единству Ливии".

"ЕС призывает все стороны к немедленному соблюдению соглашения о прекращении огня и взаимодействию с ООН для обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения военных действий", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, ЕС призывает ливийцев отмежеваться от террористических и криминальных элементов, участвующих в боевых действиях, и от лиц, подозреваемых в военных преступлениях, включая лиц, включенных в список Совета Безопасности ООН".

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии под командованием Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

1кю ар

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