Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 14:21

Стамбул. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Два боевых корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в воскресенье после трехнедельного пребывания в Черном море покинули его акваторию, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии их прохождения через пролив Босфор.

Из Черного моря вышли флагман группы канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591).

В состав группы во время ее действий в Черном море также входили турецкий фрегат TCG Salihreis, румынский фрегат ROS Regina Maria и болгарский фрегат BGS Verni.

По сообщению Военно-морского командования НАТО, в ходе пребывания в Черном море корабли провели учения вблизи румынского порта Констанца и грузинского порта Поти с участием береговой охраны Грузии. 7-9 апреля Натовские корабли заходили с визитом в Поти.

По данным ВМС Румынии, в рамках учений, в частности, планировалось отработать действия корабельной группы, авиации, средств радиоэлектронной борьбы, а также сил радиационной, химической и биологической защиты с целью повышения оперативной совместимости при проведении военных операций в Черном море.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Как сообщалось, сразу после захода 23 марта в Черное море фрегатов Канады и Италии за их действиями начали следить силы и средства Черноморского флота.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

1нв аг

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