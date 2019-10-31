Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 11:11

*** За сутки зафиксировано, по меньшей мере, шесть вылетов патрульных самолетов НАТО в район учений

Лондон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Два натовских патрульных противолодочных самолета - ВМС США P-8A Poseidon и Королевских ВВС Норвегии P-3C Orion - в четверг провели многочасовые полеты над районами Норвежского моря, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский и норвежский морские разведчики поднимались с авиабазы Андёйя, которая расположена на севере Норвегии.

Накануне над районом учений подлодок разведку вели сразу три натовских самолета, в том числе два американских P-8A Poseidon и патрульный самолет Королевских ВВС Канады CP-140 Aurora, также поднимавшийся с норвежской авиабазы. Кроме того, еще один P-8A Poseidon ВМС США с авиабазы Кефлавик в Исландии курсировал в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике (GIUK) между Гренландией, Исландией и Великобританией

Как сообщила на этой неделе норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

При этом источники подчеркнули, что "это не учения, это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США".

"В операции участвуют до 10 российских подводных лодок. Восемь из них - атомные. Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными", - отметили в норвежской разведке.

Утверждается, что российские подлодки отрабатывают прорыв линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике (GIUK) между Гренландией, Исландией и Великобританией и скрытный выход в максимально отдаленные районы Атлантики.

"Большое количество подводных лодок российского Северного флота в течение прошлой недели предприняли попытку незаметно выйти из своих баз на Кольском полуострове в Баренцево и Норвежское моря", - отметила NRK, ссылаясь на источники в разведке.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их, и то, как они будут реагировать", - считают источники в разведке Норвегии.

По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях еще в начале прошлой недели.

При этом источники в норвежской разведке утверждают, что тщательно отслеживает передвижение российских подводных лодок. В этих целях увеличено количество полетов патрульных противолодочных самолетов ВВС Норвегии.

Между тем, в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в рамках плановых тренировок.

"Российские военные проводят плановые мероприятия боевой оперативной подготовки", - сказал собеседник агентства.

"В сообщении (норвежской телерадиокомпании NRK - ИФ) много вымысла", - заявил источник.

1нв пч

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