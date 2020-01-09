Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 20:20

Лондон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Два американских разведывательных самолета США, а также один британский и один французский в четверг провели очередные многочасовые полеты вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, полеты сразу четырех натовских разведчиков осуществлялись вблизи границ Калининградской области. В частности, в воздушном пространстве Польши к югу от области в течение нескольких часов курсировали американский самолет разведки и управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, самолет радиотехнической разведки британских Королевских ВВС RC-135W, а также французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3CF Sentry AWACS.

После завершения полета вблизи Калининградской области французский AWACS также совершил пролеты в воздушном пространстве Литвы и Латвии вплоть до Рижского залива, откуда благодаря своим техническим возможностям он мог осуществлять наблюдение на большую глубину за западными районами России, в том числе Псковской областью.

Одновременно к северу от Калининградской области в непосредственной близости от ее границ выполнял задание тактический самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail , оснащенный новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения. Двухмоторный турбовинтовой самолет, вылетевший из Шяуляя (Литва), более четырех часов летал вдоль российско-литовской границы на расстоянии примерно от 20 до 40 км от нее и на высоте около 8,5 тыс. метров.

Натовские разведывательные самолеты второй день осуществляют полеты у западных границ России. Накануне там были также зафиксированы самолеты ВВС США и Великобритании. В частности, американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V выполнял задание вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Тем временем аналогичный самолет Королевских ВВС - RC-135W длительное время курсировал вблизи Калининградской области.

1нв тг

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