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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 0:01 20.09.2018 - 00:01

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS в среду одновременно вели разведку вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в среду днем британский разведчик, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершал многочасовой полет вблизи Калининградской области, курсируя в воздушном пространстве Польши к югу от Калининградской области, а также вблизи ее морских границ в небе над Балтикой. Тем временем, натовский AWACS, встав в круг в небе над Литвой, около четырех часов вел "наблюдение" за российской территорией.

Согласно открытым данным, основной задачей британского самолета Sentinel R.1 является сбор информации о противнике, отслеживание его перемещений и передача её оперативным структурам командования вооруженных сил. Что касается натовского AWACS, то он может вести радиоэлектронную разведку в радиусе более 500 км.

Как сообщалось, в среду также стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk после выполнения длительного задания в небе над Донбассом провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края. В течение более чем пяти с половиной часов беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма и вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние до 35 км в районе Севастополя, Новороссийска и Туапсе.

Тем временем днем вблизи Севастополя был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, который также в течение нескольких часов курсировал вблизи российских берегов на Черном море. Основное время полета он провел вблизи Севастополя.

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