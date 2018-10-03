Натовские учения Trident Juncture будут учитывать угрозу России - Столтенберг
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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не подтвердил прямую связь предстоящих в октябре-ноябре военных учений альянса в Норвегии с ухудшением отношений с Россией, но признал, что российская угроза учтена при их планировании.
"Учения в Норвегии Trident Juncture были объявлены в 2013 году. Это давно запланированные учения", - сказал Й.Столтенберг, отвечая на вопрос о связи этих учений с ухудшением отношений НАТО с Россией.
По его словам, эти учения свидетельствуют о проведении крупнейшей адаптации НАТО со времен "холодной войны", потому что мир стал более опасным.
"Это непредсказуемый мир. Перед нами стоят новые вызовы, новые угрозы. Мы имеем дело с более напористой Россией. Мы усиливаем наш военный потенциал и проводим крупные учения, на которых, что очень важно, отрабатываются возможности использования Россией ядерного оружия против соседей. НАТО действует пропорционально, оборонительно и реагирует на то, что мы наблюдаем вокруг нас - очень сложную обстановку в области безопасности", - объяснил глава Североатлантического альянса.
Он приветствовал проведение таких крупных учений, на которых будет отрабатываться "оборона от вооруженных нападений" с использованием наземных, воздушных и военно-морских сил, а также киберпотенциала.
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Интерфакс