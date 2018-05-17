Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 22:02 17.05.2018 - 22:02

*** Это уже второй за день разведывательный полет западного военного самолета у российских рубежей на юге Балтики

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения командования НАТО E-3A Sentry AWACS, способный вести разведку на большую глубину территории противника, в четверг совершил очередной длительный полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, в течение более двух часов курсировал у южной границы Калининградской области, находясь в небе над Польшей.

Как сообщалось, в четверг утром стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более трех часов также летал вдоль южной границы Калининградской области в польском воздушном пространстве.

Накануне два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения командования НАТО E-3A Sentry AWACS один за другим совершили многочасовые полеты вблизи Калининградской области.

нв см

Neuer Inhalt Horizontal Line