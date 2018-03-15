Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 20:13 15.03.2018 - 20:13

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS, способный осуществлять радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, в четверг совершил очередной разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, в районе после 13:30 мск совершил пролет у южных и восточных сухопутных границ Калининградской области в небе над Польшей и Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он встал в круг над северо-востоком страны и югом Финского залива и в течение нескольких часов курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщалось, накануне разведывательные самолеты США, командования НАТО и Великобритании также проводили полеты у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей и у северных рубежей России. В частности, британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 вылетал с авиабазы Уоддингтон в Англии на задание к российским рубежам в район Баренцева моря.

Нв ар гс

Neuer Inhalt Horizontal Line