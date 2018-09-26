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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 21:43 26.09.2018 - 21:43

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Командования НАТО E-3A Sentry AWACS в среду совершил длительный разведывательный полет вблизи западных рубежей России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет AWACS, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен на северо-западе Германии с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO02, в течение около двух часов, встав в круг на высоте 9,5 тыс. метров, курсировал в воздушном пространстве Латвии к северу-востоку от Риги вблизи российских рубежей.

С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на глубину более 500 км территории противника натовский самолет мог "просматривать" западные районы Псковской, Ленинградской областей, а также всю территорию Калининградской области.

По имеющимся данным, аналогичный разведывательный полет у западных рубежей России в регионе Балтики натовский AWACS осуществлял 10 сентября.

Как сообщалось, на фоне предстоящей поставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил очередной разведывательный полет вблизи сирийского побережья и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус.

Американский морской разведчик P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени курсировал у сирийского побережья над международными водами Средиземного моря.

Кроме того, в среду к югу от Сирии в небе над Израилем и Иорданией был зафиксирован полет самолета боевого управления и целеуказания E-8C Joint STARS. Этот самолет радиотехнической разведки предназначен для отслеживания и классифицирования целей и управления боевыми действиями войск. Диапазон обнаружения целей составляет 200 км.

1нв тг

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