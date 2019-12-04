Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 14:48

*** В альянсе готовы пытаться выстраивать конструктивные отношения с Россией

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Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Участники Североатлантического альянса будут взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита НАТО в Лондоне.

"Мы реагируем и продолжим реагировать взвешенно и ответственно на размещение Россией новых ракет средней дальности", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что развертывание таких российских ракет представляет "значительный риск для евроатлантической безопасности".

"Мы полностью привержены сохранению и усилению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - указывается в заявлении Североатлантического альянса.

В частности, союзники по НАТО выразили решительную поддержку полному выполнению обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Союзники решительно привержены полному выполнению ДНЯО во всех его аспектах, в том числе - по ядерному разоружению, нераспространению и использованию атомной энергии в мирных целях", - говорится в документе.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что готовы вести диалог и выстраивать конструктивные отношения с Россией тогда, "когда действия России позволяют это делать".

Саммит НАТО проходит 3-4 декабря в Лондоне.

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