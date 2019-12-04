Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 14:52

*** Лидеры стран альянса отметили растущее влияние Китая в мире

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Главы государств и правительств стран НАТО заявили на своем саммите в Лондоне о необходимости адаптации альянса к будущим условиям безопасности.

"Мы учитываем спектр и масштабы новых технологий, чтобы поддерживать наше технологическое превосходство, сохраняя при этом наши ценности и стандарты", - говорится в заявлении, принятом лидерами натовских стран в среду.

Они обязались продолжать усиливать устойчивость "своих обществ, критических инфраструктур и энергетической безопасности".

"НАТО и союзники в рамках их соответствующих компетенций решительно настроены гарантировать безопасность своих коммуникаций, включая поколение 5G. Они осознают необходимость обладать защищенными и устойчивыми системами", - сказано в документе.

Члены НАТО объявили космическое пространство операционной средой альянса, отметив, что эта задача должна решаться при уважении международного права.

Натовские лидеры обязались укреплять средства борьбы против кибератак и гибридных угроз.

При этом они отметили: "Мы осознаем, что растущее влияние и международная политики Китая представляют собой одновременно возможности и вызовы, на которые мы как альянс должны ответить вместе".

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