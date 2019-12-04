*** Лидеры стран альянса отметили растущее влияние Китая в мире
Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Главы государств и правительств стран НАТО заявили на своем саммите в Лондоне о необходимости адаптации альянса к будущим условиям безопасности.
"Мы учитываем спектр и масштабы новых технологий, чтобы поддерживать наше технологическое превосходство, сохраняя при этом наши ценности и стандарты", - говорится в заявлении, принятом лидерами натовских стран в среду.
Они обязались продолжать усиливать устойчивость "своих обществ, критических инфраструктур и энергетической безопасности".
"НАТО и союзники в рамках их соответствующих компетенций решительно настроены гарантировать безопасность своих коммуникаций, включая поколение 5G. Они осознают необходимость обладать защищенными и устойчивыми системами", - сказано в документе.
Члены НАТО объявили космическое пространство операционной средой альянса, отметив, что эта задача должна решаться при уважении международного права.
Натовские лидеры обязались укреплять средства борьбы против кибератак и гибридных угроз.
При этом они отметили: "Мы осознаем, что растущее влияние и международная политики Китая представляют собой одновременно возможности и вызовы, на которые мы как альянс должны ответить вместе".
1ов ки