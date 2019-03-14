Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:28

Брюссель . 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс поможет Европейскому союзу защититься от кибератак во время выборов в Европарламент.

"Европейские выборы важны, Европейский союз - это важная организация. Мы работаем с ЕС, и мы подняли сотрудничество до беспрецедентного уровня. Мы продолжим сотрудничать в области морской безопасности, кибербезопасности и (защиты от - ИФ) гибридных угроз", - сказал генсек на пресс-конференции в четверг в Брюсселе.

Ранее в ЕС высказывали мнение, что необходимо готовится к возможному вмешательству России в процесс майских выборов в Европарламент.

Источники в Брюсселе отмечают, что, несмотря на то, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в американские и другие выборы, существуют серьезные опасения, что она попытается заработать очки, помогая популистам и евроскептикам, выступающим за отмену санкций ЕС против Москвы из-за "аннексии" Крыма.

Наибольшую угрозу, считают в Брюсселе, представляет собой "тройная атака" - взлом сервера политической партии, целевая утечка конфиденциальной информации и пропагандистская кампания в соцсетях.

1кю ар вв

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