НАТО будет усиливать возможности в киберпространстве в ответ на действия России - Столтенберг
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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что в ответ на кибератаки России НАТО будет наращивать свой потенциал в сфере кибербезопасности.
"НАТО продолжит укреплять оборону и силы сдерживания в киберпространстве. Мы добиваемся значительных успехов", - сказал он.
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Интерфакс