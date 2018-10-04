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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 14:17 04.10.2018 - 14:17

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что в ответ на кибератаки России НАТО будет наращивать свой потенциал в сфере кибербезопасности.

"НАТО продолжит укреплять оборону и силы сдерживания в киберпространстве. Мы добиваемся значительных успехов", - сказал он.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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