НАТО будет усиливать возможности в киберпространстве в ответ на действия России - Столтенберг
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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что в ответ на кибератаки России НАТО будет наращивать свой потенциал в сфере кибербезопасности.
"НАТО продолжит укреплять оборону и силы сдерживания в киберпространстве. Мы добиваемся значительных успехов", - сказал он.
При этом генсек упомянул о создании альянсом "нового центра киберопераций" и интеграции национального потенциала стран-членов НАТО в единые форматы.
Говоря о действиях России, Й.Столтенберг призвал Москву отказаться от своей модели поведения, прекратить "использование силы против своих соседей, попыток вмешательства в избирательные процессы и кампании и широкомасштабных кампаний по дезинформации".
1аю др
Интерфакс