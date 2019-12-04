Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 14:46

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - НАТО верит в возможность диалога с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы верим в диалог с Россией, потому что Россия - наш ближайший сосед, наш самый большой сосед", - заявил Столтенберг, выступая на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что НАТО следует вести отношения с Россией, даже если они сложные.

"Даже если нам не удастся добиться лучших отношений с Россией в краткосрочной перспективе, нам нужно справляться и со сложными отношениями", - подчеркнул генсек альянса.

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