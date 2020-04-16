Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 17:49

Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В НАТО обеспокоены и внимательно следят за тем, какую помощь направила Россия в Италию для противодействия распространению коронавируса COVID-19, заявил в четверг в ходе телефонного брифинга главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"Мы внимательно следим за этими поставками, это вызывает обеспокоенность, мы должны быть уверены, что располагаем всеми фактами", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

"В том, что касается этих поставок, мы в НАТО неусыпно отслеживаем ситуацию самым серьезным образом", - отметил Уолтерс.

В марте в Италию, где сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом, самолёты министерства обороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты. Российский отряд работает в области Ломбардия, где и сейчас самая сложная эпидемиологическая ситуация.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Итальянская Служба гражданской обороны (СГО) вечером в среду сообщила, что в стране за сутки выявлено 2 тыс. 667 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 578 пациентов, 962 вылечились.

По данным СГО, общее количество выявленных в стране заражений составляет 165 тыс. 155, более 21,6 тыс. пациентов скончались.

Таким образом, в сравнении с данными вторника показатели как распространения инфекции, так и количества летальных исходов постепенно продолжают снижаться.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться в области Ломбардия, за которой в списке следуют Эмилия-Романья и Венето, свидетельствуют данные СГО Италии.

Ар ав

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