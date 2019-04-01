Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 16:19

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО в рамках поддержки военного присутствия США в Польше направит $260 млн для обеспечения условий хранения военного снаряжения в центральной части страны, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В НАТО согласовали новые существенные инвестиции в военную инфраструктуру (альянса - ИФ). Мы инвестируем более $260 млн на проект в поддержку сил США в центральной части Польши", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Из (этих средств - ИФ) будут профинансированы хранение и техобслуживание заранее складированного военного снаряжения, что таким образом ускорит процесс усиления Европы", - уточнил генсек.

Ранее Й.Столтенберг заявлял, что НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект стоимостью $260 млн для американской военной техники.

В середине марта портал Defense One сообщал, что заместитель министра обороны США Джон Руд провел в Варшаве переговоры с представителями польского министерства обороны о возможности размещения на постоянной основе американских войск в Польше.

1аю ар

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