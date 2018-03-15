НАТО выступает за выполнение договора о СНВ и стремится к предметному диалогу с Россией
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Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует выполнение Договора о СНВ и надеется на предметный политический диалог с Россией.
"Мы приветствуем выполнение договора о СНВ, и мы будем выступать за выполнение договора о РСМД", - сказал он на пресс-конференции в четверг
"Мы также будем продолжать стремиться к предметному политическому диалогу с Россией", - добавил Й.Столтенберг.
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Интерфакс