Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:01 15.03.2018 - 13:01

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует выполнение Договора о СНВ и надеется на предметный политический диалог с Россией.

"Мы приветствуем выполнение договора о СНВ, и мы будем выступать за выполнение договора о РСМД", - сказал он на пресс-конференции в четверг

"Мы также будем продолжать стремиться к предметному политическому диалогу с Россией", - добавил Й.Столтенберг.

***/ вл во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line