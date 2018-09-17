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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 3:33 17.09.2018 - 03:33

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Переговоры являются единственно верным путем урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"США приняли решение о представлении (Украине - ИФ) дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса", - сказал генсек североатлантического альянса в интервью медиапорталу Axios.

При этом Й.Столтенберг подтвердил, что блок и союзники "оказывают серьезную помощь Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности и никогда не признает аннексию Крыма".

В частности, по его словам, эта помощь заключается в поддержке проводимых Киевом реформ, совершенствовании управления, киберпространства.

1гк гс

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