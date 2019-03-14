Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:51

*** Альянс намерен поддерживать все компоненты ядерного сдерживания

*** В НАТО в 2018 году обсуждали модернизацию Россией ядерных вооружений

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО по-прежнему остается верной идее ядерного разоружения, однако ситуация пока не позволяет выполнить эту задачу, говорится в годовом отчете альянса за 2018 год.

"НАТО остается приверженной контролю над вооружениями и разоружению, что является важнейшим вкладом в выполнении целей в сфере безопасности альянса, однако сожалеет, что условия для достижения полного разоружения не стали более подходящими", - отмечается в документе.

В то же время НАТО "продолжает гарантировать то, чтобы все компоненты ядерного сдерживания (альянса - ИФ) оставались надежными, безопасными и эффективными".

При этом в докладе говорится, что в 2018 году Группа ядерного планирования НАТО на встречах обсуждала действия России, которая, по мнению альянса, занималась модернизацией "стратегических систем", разработкой ядерного оружия и размещала ракеты двойного назначения. Также в альянсе заявляли, что Россия "использовала безответственную и агрессивную риторику в ядерной сфере, а также развивала и размещала наземные ракеты средней дальности действия в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Согласно документу, на саммите НАТО 2018 года в Брюсселе страны-члены альянса призвали РФ отреагировать на их обеспокоенность в связи с развертыванием Россией новой ракеты. Позднее, в декабре 2018 года, в альянсе пришли к мнению, что РФ нарушает ДРСМД, а США условий этого договора придерживается.

1аю ар ав

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