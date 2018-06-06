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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 12:11 06.06.2018 - 12:11

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс, усиливший свою оборону в Восточной Европе, высоко ценит взаимоотношения с Белоруссией, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую факт нашего партнерства с Белоруссией, наше партнерство направлено на мир и датируется 1995 годом", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, может ли рост напряженности в связи со строительством базы ПРО в Польше отрицательно повлиять на отношения НАТО с Минском.

Й.Столтенберг напомнил, что в Восточной Европе "все, чем занимается НАТО, касается обороны".

"Мы увеличили наше присутствие в восточной части альянса в качестве ответа на требующую того ситуацию с безопасностью", - добавил генсек Североатлантического альянса, назвав эти меры пропорциональными.

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