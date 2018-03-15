НАТО готова оказать поддержку Британии в расследовании отравления Скрипаля - Столтенберг
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Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс готов оказать поддержку Великобритании в расследовании нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Союзники предложили практическую поддержку, и мы готовы ее оказать по запросу Великобритании, если он будет", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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Интерфакс