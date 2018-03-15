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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:01 15.03.2018 - 13:01

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс готов оказать поддержку Великобритании в расследовании нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Союзники предложили практическую поддержку, и мы готовы ее оказать по запросу Великобритании, если он будет", - сказал он в ходе пресс-конференции. ***/ эф во мф Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс