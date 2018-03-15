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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:05 15.03.2018 - 13:05

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Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс готов оказать поддержку Великобритании в расследовании нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники предложили практическую поддержку, и мы готовы ее оказать по запросу Великобритании, если он будет", - сказал он в ходе пресс-конференции.

В то же время, генсек отметил, что "пока просьбы о подобной практической помощи не поступало".

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