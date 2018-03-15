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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:20 15.03.2018 - 13:20

*** В альянсе уверены в российском происхождении отравляющего вещества

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс полностью доверяет оценкам инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сделанным в Великобритании, заявил в четверг в ходе пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг.

"У нас нет причин сомневаться в оценках, сделанных Великобританией", - заявил он, отвечая на вопрос, уверены ли в организации в том, что отравляющее вещество было разработано именно в России.

"Мы знаем, что это вещество нервнопаралитического действия было произведено в России, и поэтому мы доверяем оценкам, сделанным Британией", - добавил он.

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