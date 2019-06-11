Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса обязаны ответить на нарушение Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и дать понять Москве о неизбежности последствий за подобные действия.

"Я полагаю, что мы должны стремиться к контролю над вооружениями, но если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД, то мы должны ответить взвешенным и скоординированным образом, потому что Россия должна понимать: она не может нарушать договор безнаказанно", - сказал Столтенберг журналистам в Рейкьявике во вторник.

По его словам, на встрече лидеров стран НАТО, запланированной в Лондоне в декабре, будет обсуждаться то, как Североатлантический альянс ответит на нарушение Россией ДРСМД.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

30 мая Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора.

1кю аю ри

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