Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 10:59

Брюссель. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Командование НАТО уделяет должное внимание проблеме защиты воздушного пространства региона Балтии, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы изучаем вопрос противовоздушной обороны, потому что мы всегда должны быть уверены - у нас есть такая достаточная и полезная оборона. Мы также увеличили присутствие в воздухе в регионе Балтии", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

При этом генсек упомянул патрулирование воздушного пространства региона и возросшее количество учений.

"Увеличение присутствия (сил НАТО в регионе - ИФ) и степени их готовности также касается вопросов, связанных с противовоздушной обороной", - отметил Столтенберг.

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