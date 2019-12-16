Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 11:08

Берлин. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - В Североатлантическом альянсе полагают, что РФ наращивает активность подводных лодок, заявила медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland RND заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

"Россия последовательно наращивает активность под водой", - сказала Лунгеску.

Как пишет медиагруппа, в этом году уровень активности российских подлодок был самым высоким со времен холодной войны.

По словам Лунгеску, НАТО будет реагировать на это усилением патрулей, в особенности в территориальных водах Норвегии и в Северной Атлантике. Северная Атлантика, по словам Лунгеску, сохраняет жизненно важное значение для безопасности Европы.

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