НАТО за последнее время достигла самого значительного "за поколение" роста расходов на оборону, заявляет Столтенберг
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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что альянсу за последнее время удалось добиться рекордного роста затрат на обороноспособность.
"(Оценки - ИФ) показывают, что по сравнению с 2014 годом все союзники прекратили сокращать расходы, все союзники их увеличивают, причем за последний год они продемонстрировали самый большой рост (расходов - ИФ) за целое поколение. Этот год станет четвертым подряд, когда увеличиваются затраты на оборону", - сказал он.
Он напомнил, что с 2014 года страны-члены альянса и приступили к выполнению задачи - увеличению расходов в этой области до 2% от ВВП в течение последующего десятилетия.
Й.Столтенберг сказал, что с того момента НАТО добилась значительных условий, однако необходимо "удвоить усилия". По его словам, в этом году ожидается, что восемь союзников по НАТО будут тратить, как минимум, 2% на оборону - по сравнению с тремя странами в 2014 году.
"Инвестирование в оборону - это вопрос надежности и доверия. Поэтому мы все завтра (на саммите НАТО - ИФ) обсудим затраты на оборону и распределение финансовой нагрузки", - сказал генсек.
1аю ар
Интерфакс