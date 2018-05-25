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Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в пятницу призвали Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 на востоке Украины и помогать в расследовании трагедии.

"Я призываю Россию признать ответственность и, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, в полном объеме сотрудничать в рамках всех инициатив, направленных на определение виновных", - отмечается в заявлении генсека альянса.

Он напомнил, что "Нидерланды и Австралия объявили, что считают Россию ответственной за роль, сыгранную в случае со сбитым самолетом MH17 17 июля 2014 года".

Й.Столтенберг выразил надежду, что виновные в крушении авиалайнера будут привлечены к ответственности.

С аналогичным призывом обратилась в пятницу к России и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Евросоюз вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166, которая требует, чтобы те, кто виновен в катастрофе с самолетом рейса MH17 17 июля 2014 года, были привлечены к ответственности ", - говорится в ее заявлении.

"Евросоюз призывает Россию взять на себя ответственность (за роль в крушении MH17) и полностью сотрудничать, чтобы установить окончательную ответственность", - отмечается в нем.

В четверг в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

МИД РФ в четверг назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга". "Минобороны России, как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуацию украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе", - говорится в сообщении Минобороны России.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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Интерфакс