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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:43 15.03.2018 - 13:43

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг о проведении в настоящее время подготовки нового заседания Совета Россия-НАТО.

"У нас было три заседания Совета Россия-НАТО в 2017 году, и сейчас мы работаем над тем, чтобы провести еще одно", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что диалог между Россией и НАТО строится "сложно".

Однако, по словам генсека НАТО, особенно важно повысить транспарентность в отношениях альянса и России и снизить число потенциально опасных ситуаций в военной сфере.

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