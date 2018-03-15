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Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг о проведении в настоящее время подготовки нового заседания Совета Россия-НАТО.

"У нас было три заседания Совета Россия-НАТО в 2017 году, и сейчас мы работаем над тем, чтобы провести еще одно", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что диалог между Россией и НАТО строится "сложно".

Однако, по словам генсека НАТО, особенно важно повысить транспарентность в отношениях альянса и России и снизить число потенциально опасных ситуаций в военной сфере.

вл во др

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