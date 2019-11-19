Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 11:30

***Альянс не будет размещать вооружения в космосе

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Министры обороны стран НАТО в среду, скорее всего, признают космическое пространство в качестве отдельной зоны деятельности альянса, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Завтра мы предпримем еще один важный шаг. Я ожидаю, что министры согласятся признать космическое пространство в качестве отдельной области деятельности - наравне с воздушной, наземной сферами и киберпространством", - сказал он на пресс-конференции в преддверие встречи министров обороны стран НАТО.

Он пояснил, что альянс заинтересован в космосе, поскольку нуждается в системах раннего оповещения, связи и навигации.

Столтенберг напомнил, что в околоземном пространстве находятся примерно 2 тыс. спутников, и около половины из них принадлежат членам Североатлантического альянса.

"Наш подход будет оборонительным и полностью соответствующим международному праву. У НАТО нет намерения размещать оружие в космосе", - подчеркнул он.

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