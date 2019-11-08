Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 13:11

Берлин. 8 ноября. ИНТРЕФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО может потерять свою значимость, если его члены не внесут достаточного вклада в общую оборону, и призвал альянс адаптироваться к реалиям современной геополитики, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

"Если страны считают, что они могут получить выгоду в сфере безопасности, не предоставляя НАТО необходимых ей ресурсов, если они не выполнят свои обязательства, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей", - заявил Помпео в пятницу на конференции в Берлине "Уроки 1989 года. Свобода и наше будущее".

Он также отметил, что необходимо "работать и быть предусмотрительными", чтобы обеспечить "надлежащую" работу альянса.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО.

"То, что мы переживаем в настоящее время - это кома НАТО", - сказал Макрон в интервью, опубликованном в четверг в британском журнале The Economist.

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