Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО в настоящее время готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, заявила журналистам представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

"Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море", - объявила она на брифинге.

Она добавила: "Очень важно, чтобы в Черном море была обеспечена безопасность Румынии, Болгарии и Украины, также как и Грузии, это касается как их судов, так и побережья".

Представитель американского госдепартамента на брифинге в ведомстве заявил ранее: "Россия станет переметом обсуждения на встрече министров. Она, как уже говорилось, представляет собой угрозу альянсу и Соединенным Штатам. Я думаю, что будут обсуждаться все аспекты российской угрозы. Это включает в себя действия в Керченском проливе, это включает в себя так называемую аннексию Крыма, оккупацию Грузии, атаку на Скрипаля, нарушение ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ)".

По его словам, "черноморский пакет" является ответом на вызовы, с которыми НАТО и США сталкиваются в этом регионе, причем, не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что "Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере".

Встреча министров иностранных дел стран НАТО, приуроченная к 70-й годовщине образования альянса, пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.

1гк пч

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