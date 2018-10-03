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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 0:17 04.10.2018 - 00:17

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В акваторию Средиземного моря вошел эсминец противовоздушной обороны британского Королевского ВМФ "Даймонд", следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

По их сведениям, британский корабль идет курсом на Восточное Средиземноморье.

Как сообщалось, в конце сентября, проследовав через Гибралтарский пролив, в Средиземноморье также вошел фрегат ВМС Германии "Аугсбург".

В настоящее время в Восточном Средиземноморье уже осуществляют патрулирование корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, в частности, фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек", ВМС Испании "Кристобаль Колон" и ВМС Греции "Элли". Там же был зафиксирован французский фрегат "Оверн".

Кроме того, в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью 1,6 тыс. км, и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни". В Средиземном море также находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", каждая из которых несет 12 крылатых ракет "Томагавк", и ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент" с 10 "Томагавками" на борту.

По данным западных наблюдателей, в настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк", которые могут быть использованы для нанесения ударов по целям в Сирии.

Тем временем, находящийся на патрулировании в Северной Атлантике атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в субботу зайдет с визитом в британский порт Госпорт.

Наблюдатели не исключают, что американский авианосец после визита в Великобританию может пойти в Средиземное море, где сейчас уже находятся некоторые из боевых кораблей, входящих в состав авианосной ударной группы "Гарри Трумэна".

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