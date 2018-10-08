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Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - НАТО приступила к патрулированию воздушного пространства Черногории.

Операция проводится с участием итальянских и греческих истребителей, сообщила в понедельник пресс-служба НАТО.

"Патрулирование воздушного пространства, осуществляемое НАТО, - долгосрочная штатная миссия, направленная на обеспечение неприкосновенности воздушного пространства стран-членов альянса", - отмечается в сообщении.

Черногория стала членом НАТО год назад.

1ак бп

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Интерфакс