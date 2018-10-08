НАТО начала патрулировать небо над Черногорией
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Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - НАТО приступила к патрулированию воздушного пространства Черногории.
Операция проводится с участием итальянских и греческих истребителей, сообщила в понедельник пресс-служба НАТО.
"Патрулирование воздушного пространства, осуществляемое НАТО, - долгосрочная штатная миссия, направленная на обеспечение неприкосновенности воздушного пространства стран-членов альянса", - отмечается в сообщении.
Черногория стала членом НАТО год назад.
1ак бп
Интерфакс