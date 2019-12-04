Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 16:45

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Странам НАТО нужно принимать во внимание военное усиление Китая, однако это не означает, что альянсу следует продумывать оборону на случай военного конфликта с Пекином, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Китай не может стать признанным потенциальным противником, на противостояние с которым нужно будет рассчитать нашу оборону", - сказал Макрон на пресс-конференции в Лондоне.

При этом он признал, что в НАТО нужно принимать во внимание "военное усиление Китая", а также тот факт, что эта страна может представлять угрозу в том, что касается некоторых технологий.

1во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!