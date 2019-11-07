Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 12:24

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг НАТО хочет, чтобы несмотря на напряженность, отношения альянса с Россией улучшились.

"Нам надо улучшить отношения с Россией, но даже если мы не можем этого сделать, нам нужен диалог с Россией. Нам надо говорить с ними. Нам надо быть уверенными, что мы не застыли в состоянии конфликта", - сказал Столтенберг в четверг, выступая в Берлине на мероприятии фонда Кёрбера.

По его словам, Россия - это сосед ЕС, с которыми надо общаться всегда.

"Нам надо избегать недопонимания... Нам надо дальше развивать диалог с Россией, иначе они будут интерпретировать это как слабость, и это может быть очень опасным", - полагает генсек НАТО.

"Я очень надеюсь, что мы сможем улучшить отношения с Россией", - заключил Столтенберг.

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