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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 19:14 07.06.2018 - 19:14

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - На данном этапе внимание НАТО сосредоточено на создании условий для быстрого перемещения сил организации в случае необходимости, а не на развертывании дополнительных сил на восточном участке альянса, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО уже усилила свое военное присутствие в восточных частях альянса, теперь наше внимание обращено на возможность наращивания (сил альянса - ИФ) в случае необходимости", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

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