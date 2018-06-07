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Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - На данном этапе внимание НАТО сосредоточено на создании условий для быстрого перемещения сил организации в случае необходимости, а не на развертывании дополнительных сил на восточном участке альянса, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО уже усилила свое военное присутствие в восточных частях альянса, теперь наше внимание обращено на возможность наращивания (сил альянса - ИФ) в случае необходимости", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

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Интерфакс