НАТО не планирует отправлять дополнительные силы на восточный участок альянса - Столтенберг
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Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - На данном этапе внимание НАТО сосредоточено на создании условий для быстрого перемещения сил организации в случае необходимости, а не на развертывании дополнительных сил на восточном участке альянса, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО уже усилила свое военное присутствие в восточных частях альянса, теперь наше внимание обращено на возможность наращивания (сил альянса - ИФ) в случае необходимости", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
"Именно поэтому мы в три раза увеличили размер сил быстрого реагирования НАТО", - добавил он.
1ла аю ан
Интерфакс