Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:55 11.07.2018 - 11:55

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не приемлет присоединения Крыма к России, но это, по его мнению, не повод изолировать Россию.

"Мы по-прежнему не признаем присоединения Крыма, вмешательство в выборы других стран, но из-за этого нельзя изолировать Россию", - сказал Й.Столтенберг на саммите НАТО.

ПОСЛЕДУЕТ

1кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line