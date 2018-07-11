НАТО не приемлет присоединения Крыма, но это не повод изолировать РФ - Столтенберг
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не приемлет присоединения Крыма к России, но это, по его мнению, не повод изолировать Россию.
"Мы по-прежнему не признаем присоединения Крыма, вмешательство в выборы других стран, но из-за этого нельзя изолировать Россию", - сказал Й.Столтенберг на саммите НАТО.
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Интерфакс