Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 12:04 11.07.2018 - 12:04

*** Когда отношения напряжены, важно разговаривать с Россией

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не приемлет присоединения Крыма к России, но это, по его мнению, не повод изолировать Россию.

"Мы по-прежнему не признаем присоединения Крыма, вмешательство в выборы других стран, но из-за этого нельзя изолировать Россию", - сказал Й.Столтенберг на саммите НАТО.

По его словам, примеры, когда Россия "вмешивалась во внутренние дела других государств, мы (НАТО - ИФ) видели в Солсбери, в Черногории".

"Для меня это не аргумент в пользу изоляции России. Чтобы мы перестали разговаривать с Россией. Я думаю наоборот, когда отношения напряжены, важно разговаривать с Россией, чтоб снизить напряженность", - сказал Й.Столтенберг.

Он выразил уверенность в необходимости диалога с Россией, "даже если мы (НАТО) не верим в улучшение отношений".

"Мы должны говорить с Россией, чтобы выстроить сложные отношения", - отметил он.

1кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line