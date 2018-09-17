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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 3:08 17.09.2018 - 03:08

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический блок выступает за налаживание диалога с Россией и против ее изоляции.

"Мы никогда не стремились к тому, чтобы изолировать Россию. Мы действительно верим в диалог с Россией, считаем, что важно говорить с Россией", - сказал он в интервью медиапорталу Axios.

По его словам, такой подход, "когда присутствуют различные страны, иногда - с различными мнениями по поводу того, как надо относиться к международным вызовам, например, к иранской ядерной программе или газопроводу "Северный поток", является частью деятельности НАТО".

Й.Столтенберг сказал, что у альянса не вызывает беспокойства политика Турции, в которой наметилось сближение с Россией, поскольку при неизбежных различиях в мнениях и разногласиях "мы всегда были способны прийти к согласию по наиболее важным вопросам, касающимся стоящей задачи - защита друг друга".

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