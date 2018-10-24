Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 9:50 24.10.2018 - 09:50

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - НАТО не нужна новая гонка вооружений и "холодная война", однако эффективным договор о ракетах средней и меньшей дальности может быть только в том случае, если его соблюдают все стороны, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Все союзники конечно согласны с США, что США полностью выполняет соглашение. Но в то же время, мы четко говорим, что самым правдоподобным объяснением является то, что Россия сейчас нарушает договор. Таким образом, проблема в поведении России... Нельзя иметь договор между двумя сторонами, который уважает только одна из них", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции.

"Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений", - добавил Й.Столтенберг.

***/ 1мм эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер