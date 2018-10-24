НАТО не хочет новой гонки вооружений и холодной войны, но ДРСМД может быть эффективным только при уважении договора обеими сторонами - Столтенберг
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Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - НАТО не нужна новая гонка вооружений и "холодная война", однако эффективным договор о ракетах средней и меньшей дальности может быть только в том случае, если его соблюдают все стороны, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Все союзники конечно согласны с США, что США полностью выполняет соглашение. Но в то же время, мы четко говорим, что самым правдоподобным объяснением является то, что Россия сейчас нарушает договор. Таким образом, проблема в поведении России... Нельзя иметь договор между двумя сторонами, который уважает только одна из них", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции.
"Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений", - добавил Й.Столтенберг.
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Интерфакс