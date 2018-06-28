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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 17:37 28.06.2018 - 17:37

Хельсинки, 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) заявил, что альянс не желает развязывания новой "холодной войны" и гонки вооружений.

Комментируя сообщение о предстоящей 16 июля встрече президентов США и России в Хельсинки, он заявил в интервью телерадиокомпании Финляндии Yle, что не желает спекулировать на тему возможных конкретных результатов саммита.

"Это дело, на котором не хочу спекулировать. Линия НАТО такова, что мы желаем диалога с Россией. Мы не желаем новой холодной войны или гонки вооружений", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он позитивно оценил тот факт, что встреча пройдет в Хельсинки.

"Это хорошо. Это означает, что Финляндия играет такую роль, что она может организовать такую встречу", - сказал генсек НАТО.

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