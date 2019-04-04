*** Речь идет, в частности, об угрозах в киберпространстве
Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что перед НАТО стоит множество вызовов в современном мире, и все они требуют должного финансирования.
"Мы стараемся достичь того, чтобы ресурсы НАТО соответствовали тем вызовам, которые существуют сегодня", - сказал М.Помпео после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.
По словам госсекретаря США, "эта тема очень много обсуждалась на встрече глав МИД стран НАТО".
"Мы говорили о новых вызовах. Это касается систем связи, инфраструктуры, операций в киберпространстве", - сказал М.Помпео.
При этом госсекретарь США подчеркнул необходимость соблюдения принципа честного распределения финансирования среди всех государств-членов альянса.
"Ни один альянс не может выжить без правильного вложения средств. Наши союзники по НАТО согласились с позицией США в том, что есть необходимость в еще большем распределении расходов", - сказал М.Помпео.
1тэ аю