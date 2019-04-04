Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 20:54

*** Речь идет, в частности, об угрозах в киберпространстве

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что перед НАТО стоит множество вызовов в современном мире, и все они требуют должного финансирования.

"Мы стараемся достичь того, чтобы ресурсы НАТО соответствовали тем вызовам, которые существуют сегодня", - сказал М.Помпео после встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.

По словам госсекретаря США, "эта тема очень много обсуждалась на встрече глав МИД стран НАТО".

"Мы говорили о новых вызовах. Это касается систем связи, инфраструктуры, операций в киберпространстве", - сказал М.Помпео.

При этом госсекретарь США подчеркнул необходимость соблюдения принципа честного распределения финансирования среди всех государств-членов альянса.

"Ни один альянс не может выжить без правильного вложения средств. Наши союзники по НАТО согласились с позицией США в том, что есть необходимость в еще большем распределении расходов", - сказал М.Помпео.

1тэ аю

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